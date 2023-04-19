TikTok будет удалять видео, где отрицаются изменения климата

В TikTok заявили, что накануне Дня Земли начнут удалять видео, отрицающие существование изменения климата.

Об этом сообщает Sky News.

Изменения помогут "расширить возможности для точного обсуждения климата" и "уменьшить количество вредной дезинформации".

TikTok обновляет свою политику по дезинформации, чтобы нацелить ее на любой контент, который "подрывает устоявшийся научный консенсус" по поводу глобального потепления. Компания также внедряет новые функции поиска, чтобы направлять всех, кто ищет климатический контент, на "авторитетную информацию", полученную в партнерстве с ООН.

Это похоже на подход, примененный на YouTube, который продвигает ссылки на веб-страницы ООН по изменению климата, когда люди ищут соответствующие видео.

Изменения будут внедрены в канун Дня Земли 22 апреля, ежегодного глобального события.

TikTok также заявил, что удаляет контент о расстройствах пищевого поведения после того, как исследование показало, что количество просмотров таких видео выросло.

Под давлением правительств из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью, связанных с китайской собственностью, TikTok за последний год усилил свою позицию относительно вредоносного контента.

Напомним, в Великобритании платформу TikTok оштрафовали на 12,7 млн фунтов стерлингов ($15,88 млн) за неправомерное использование данных детей-пользователей. Вместе с тем правительство Австралии ввело запрет на использование TikTok на государственных устройствах после волны подобных запретов в других западных странах.