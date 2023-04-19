TikTok буде видаляти відео, де заперечуються зміни клімату

У TikTok заявили, що напередодні Дня Землі почнуть видаляти відео, які заперечують існування зміни клімату.

Про це повідомляє Sky News.

Зміни, які впроваджуються, допоможуть "розширити можливості для точного обговорення клімату" і "зменшити кількість шкідливої дезінформації".

TikTok оновлює свою політику щодо дезінформації, щоб націлити її на будь-який контент, який "підриває усталений науковий консенсус" щодо глобального потепління. Компанія також впроваджує нові функції пошуку, щоб спрямовувати всіх, хто шукає кліматичний контент, до "авторитетної інформації", отриманої у партнерстві з ООН.

Це схоже на підхід, застосований на YouTube, який просуває посилання на веб-сторінки ООН з питань зміни клімату, коли люди шукають відповідні відео.

Зміни будуть впроваджені напередодні Дня Землі 22 квітня, щорічної глобальної події.

TikTok також заявив, що видаляє контент про розлади харчової поведінки після того, як дослідження показало, що кількість переглядів таких відео зросла.

Під тиском урядів через проблеми з конфіденційністю та безпекою, пов'язані з китайською власністю, TikTok за останній рік посилив свою позицію щодо шкідливого контенту.

Нагадаємо, у Великобританії платформу TikTok оштрафували на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за неправомірне використання даних дітей-користувачів. Разом із тим уряд Австралії запровадив заборону на використання TikTok на державних пристроях після хвилі подібних заборон в інших західних країнах.