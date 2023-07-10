Перший тиждень липня став найспекотнішим за всю історію спостережень - метеорологи

Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що тиждень 3-9 липня загалом у світі виявився найспекотнішим за всю історію спостережень. Про це йдеться у її повідомленні.

"Згідно з різними наборами даних від наших партнерів у різних частинах світу, перший тиждень липня встановив новий рекорд щодо денних температур. ВМО і ширша наукова спільнота уважно стежать за цими різкими змінами в різних компонентах кліматичної системи та температурі поверхні моря", - зазначив керівник відділу моніторингу клімату та розробки політики ВМО Омар Баддур.

Крім того, зазначено, що 7 липня середня глобальна температура склала 17,24 градуса Цельсія, що виявилося відразу на 0,3°C вище попереднього аналогічного рекорду в 16,94°C, встановленого 16 серпня 2016 року - також року сильного Ель-Ніньо (різкого підвищення температури поверхневого шару води в центральній частині Тихого океану).

"Виняткове тепло у червні та на початку липня виникло на початку розвитку явища Ель-Ніньо, яке, як очікується, ще більше підживить спеку як на суші, так і в океанах і призведе до більш екстремальних температур та морських теплових хвиль", - цитують у ВМО директора з кліматичного обслуговування Крістофера Хьюїтта.

За його словами, слід очікувати, що з подальшим розвитком Ель-Ніньо подібних рекордів буде все більше, і цей вплив триватиме до 2024 року. На думку Х'юїтта, "це тривожні новини для планети".

Також наголошується, що звіт Служби зміни клімату програми "Коперник" Європейського союзу, що тісно співпрацює з ВМО, показав, що температура червня 2023 року виявилася трохи більш ніж на 0,5°C вище за середній показник за 1991-2020 роки і побила попередній рекорд червня 2019 року.

За цими даними, рекордні червневі температури були зафіксовані на північному заході Європи. У деяких частинах Канади, США, Мексики, Азії та східної Австралії також було значно тепліше, ніж зазвичай. У той же час червень був спекотним не скрізь: так у деяких місцях, включаючи західну Австралію, західну частину США і західну частину Росії, було прохолодніше, ніж зазвичай.

Також у ВМО вказують, що середня температура поверхні моря була рекордно високою для цієї пори року як у травні, так і в червні, що вплине на розподіл рибальства та циркуляцію океану в цілому та матиме опосередкований вплив на клімат.

Особливо турбуються в організації через безпрецедентну температуру поверхні моря в Північній Атлантиці. За словами Баддура, з потеплінням Атлантики зростає ймовірність виникнення нових ураганів та тропічних циклонів.

Згідно з щомісячним звітом "Коперника" щодо зміни клімату, екстремальні морські теплові хвилі спостерігалися в червні навколо Ірландії, Великобританії та Балтійському морі. Зазначається, що спека в Північній Атлантиці спричинена поєднанням короткочасних аномальних циркуляцій в атмосфері та довготривалих змін в океані.

Вважається, що це не пов'язано з Ель-Ніньо, яке тільки починає формуватися в тропічній частині Тихого океану і, як очікується, впливатиме на температуру пізніше цього року та 2024 року.

У свою чергу, площа антарктичного морського льоду в червні досягла мінімального рівня з моменту початку супутникових спостережень - на 17% нижче за середню, що значно побило попередній червневий рекорд.

Втрата антарктичного морського льоду склала близько 2,6 мільйона квадратних кілометрів у порівнянні з довгостроковим середнім показником за період супутникової епохи та майже 1,2 мільйона квадратних кілометрів у порівнянні з попереднім рекордом у 2022 році.

Нагадаємо, що днями українська антарктична станція "Академік Вернадський" також повідомляла, що зафіксувала найвищу температуру в липні за всю історію спостережень. Вона становила +8,7°С.

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