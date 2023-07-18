Через спеку в Європі туристи змінюють свої маршрути

Висока температура повітря у південній Європі може призвести до зміни туристичних звичок: мандрівники вже починають змінювати свої маршрути, надаючи перевагу більш прохолодним країнам, або планують подорожі на весну чи осінь.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Європейської туристичної комісії (ETC), кількість людей, які планують поїхати в Середземноморський регіон у червні-листопаді, вже впала на 10% порівняно з минулим роком.

В цей час інтерес серед туристів до Чехії, Данії, Ірландії та Болгарії значно зріс.

"Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому матимуть більший вплив на вибір мандрівників у Європі", — сказав голова ETC Мігель Санс.

За інформацією торгової організації, 7,6% мандрівників вважають екстремальні погодні явища основною проблемою для поїздок у період з червня по листопад.

Метеорологи прогнозують, що наступного тижня (з 24 липня) температура може перевищити поточний рекорд Європи в 48,8 градусів Цельсія, встановлений на Сицилії в серпні 2021 року, що викликає побоювання щодо повторення минулорічної спеки, яка призвела до масштабних лісових пожеж.

Нагадаємо, що за даними Всесвітньої метеорологічної організації, тиждень 3-9 липня загалом у світі виявився найспекотнішим за всю історію спостережень.

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