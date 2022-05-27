Кабмин продлил карантин по Covid-19 до конца лета

Кабинет министров 27 мая продлил срок действия в Украине адаптивного карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции на три месяца, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - проинформировал он.

Помимо этого, правительство утвердило изменения в порядок функционирования электронной системы здравоохранения, предусмотрев упрощение работы с внесением данных в нее и защиту системы от несанкционированного доступа.

"Медицинские работники будут освобождены от обязанности вести первичную учетную документацию на бумаге в случае внесения медицинских записей в ЭСЗ, что существенно упростит их работу", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что карантинный режим из-за эпидемии Covid-19 в Украине был продлен на два месяца, до 31 мая текущего года, в последний день перед российским военным вторжением — 23 февраля.

На тот момент Украина находилась на историческом пике заболеваемости Covid-19 (официально зараженными числилось около 1,8% населения), после чего публикация Министерством здравоохранения соответствующих статистических данных прекратилась из-за начала войны.

При этом спустя месяц, 26 марта, правительство отменило ограничения, связанные с Covid-19, и обязательность вакцинации от этой болезни на период военного положения. Тем не менее продление формального действия карантина важно в связи с привязкой этого срока к различным экономическим мерам, предпринятым ранее Кабмином. В свою очередь, военное положение в Украине, напомним, на сегодня продлено до 23 августа.

Источник фото: ua.depositphotos.com