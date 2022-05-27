Кабмін продовжив карантин через Covid-19 до кінця літа

Кабінет міністрів 27 травня продовжив термін дії в Україні адаптивного карантину через епідемію коронавірусної інфекції на три місяці, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року", - поінформував він.

Крім цього, уряд затвердив зміни до порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, передбачивши спрощення роботи із внесення даних до неї та захист системи від несанкціонованого доступу.

"Медичні працівники будуть звільнені від обов’язку вести первинну облікову документацію на папері у разі внесення медичних записів до ЕСОЗ, що суттєво спростить їхню роботу", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що карантинний режим через епідемію Covid-19 в Україні продовжили на два місяці, до 31 травня поточного року, в останній день перед російським військовим вторгненням — 23 лютого.

На той момент Україна перебувала на історичному піку захворюваності на Covid-19 (офіційно зараженими вважалося близько 1,8% населення), після чого публікація Міністерством охорони здоров'я відповідних статистичних даних припинилася через початок війни.

При цьому через місяць, 26 березня, уряд скасував обмеження, пов'язані з Covid-19, та обов'язковість вакцинації від цієї хвороби на період воєнного стану. Проте продовження формальної дії карантину є важливим у зв'язку з прив'язкою цього терміну до різних економічних заходів, вжитих раніше Кабміном. У свою чергу військовий стан в Україні, нагадаємо, на сьогодні продовжено до 23 серпня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com