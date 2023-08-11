Кабмин расширил на всю Украину монетизацию оздоровления детей в лагерях и перевел на постоянную основу "еМалятко"

Кабинет министров 11 августа расширил на всю Украину возможность получения одним из родителей из малоимущей семьи средств на покупку путевки для ребенка для отдыха в детском оздоровительном лагере, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения внесены в порядок реализации эксперимента по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, в детских учреждениях оздоровления и отдыха высшей категории в Карпатах, а также в порядок использования бюджетных средств на оздоровление таких детей в одесской "Молодой гвардии", "Артеке" и других карпатских лагерях.

Речь идет о путевках для детей из малообеспеченных семей, имеющих статус ребенка с инвалидностью, способного к самообслуживанию, а также детей из многодетных малообеспеченных семей. Речь идет о применении такой помощи лишь в 2023 году.

Напомним, что решение о внедрении такого эксперимента по принципу "деньги ходят за ребенком" правительство приняло 9 мая. Действовать он начал с 1 июня, однако касался только семей, зарегистрированных в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Кроме того, 11 августа Кабмин утвердил порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги "еМалятко" и определил перечень документов и сведений, необходимых для получения такой услуги, способ информирования заявителя о результате услуги и способы получения документов, предоставляемых по ее результату.

Как отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет о переводе услуги "еМалятко", которая действует с 2020 года, на постоянную основу. По словам главы Кабмина, за это время родители воспользовались ею почти 412 тысяч раз.

"Новый порядок ее предоставления включает до девяти государственных услуг - от регистрации рождения до выдачи "пакета малыша". Услуга и далее будет доступна в "Дії", - отметил Шмыгаль.