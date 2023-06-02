В Украине запустили монетизацию оздоровления детей из пострадавших от войны областей: сколько и как будут платить

В Украине с 1 июня запустили анонсированный правительством экспериментальный проект монетизации оздоровительных услуг для детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, по принципу "деньги ходят за ребенком".

Как отмечают в Министерстве социальной политики, по программе "е-Оздоровление" государство будет напрямую выплачивать деньги семьям, а родители совместно с ребенком смогут самостоятельно выбрать учреждение и приобрести для него путевку.

В этом году получить средства на приобретение путевки имеет право один из родителей (или лицо, его/ее заменяющее) ребенка, воспитывающегося в малообеспеченной семье и относящегося к таким категориям как ребенок с инвалидностью, способный к самообслуживанию, или ребенок из многодетной семьи.

При этом место жительства такого ребенка должно быть задекларировано/зарегистрировано на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Родители детей будут получать уведомления через электронный сервис госуслуг "Дія" о возможности получить средства для приобретения путевки в рамках проекта. Также самостоятельно проверить, есть ли семья в перечне получателей средств на оздоровление ребенка, можно по ссылке.

Родителям детей, которые есть в этом перечне, необходимо открыть карточку в ПриватБанке со специальным режимом использования, на которую будет зачислено 14 165 гривен (пять детских прожиточных минимумов) на каждого ребенка, и выбрать одно из учреждений оздоровления и отдыха высшей категории, которые содержатся в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.

Все они находятся в карпатском регионе. Первые восемь учреждений уже присоединились к участию в экспериментальном проекте, их перечень постоянно расширяется, всего же реестр содержит 19 таких учреждений. Выбрать и забронировать путевку в учреждение оздоровления и отдыха также можно по ссылке.

Более подробная информация о механизме предоставления услуги, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, содержится и на сайте министерства по ссылке.

Отмечается, что программа будет относиться к детям от 7 до 18 лет, срок оздоровления будет составлять 21 календарный день, а срок отдыха - 14 календарных дней. Количество детей в семье, для которых можно будет воспользоваться "е-Оздоровлением", не ограничено.

Все другие категории детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут получить путевку на оздоровление и отдых по действующему механизму распределения в госпредприятие "Международный детский центр "Артек".

ПриватБанк, в свою очередь, также сообщил о своем привлечении к проекту "е-Оздоровление" и начале выпуска специальных карт для получения средств. Отмечено, что родители детей, имеющих право на получение такой помощи, могут открыть специальную карточку в любом отделении банка по всей Украине.