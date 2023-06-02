В Україні запустили монетизацію оздоровлення дітей з постраждалих від війни областей: скільки та як платитимуть

В Україні з 1 червня запустили анонсований урядом експериментальний проект монетизації оздоровчих послуг для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, за програмою "єОздоровлення" держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки спільно з дитиною зможуть самостійно обрати заклад і придбати для неї путівку.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один з батьків (чи особа, яка його/її замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю, здатна до самообслуговування, або дитина із багатодітної сім’ї.

При цьому, місце проживання такої дитини має бути задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Батьки дітей отримуватимуть повідомлення через електронний сервіс держпослуг "Дія" про можливість отримати кошти для придбання путівки в межах проекту. Також самостійно перевірити, чи є родина в переліку отримувачів коштів на оздоровлення дитини, можна за посиланням.

Батькам дітей, які в цьому переліку є, необхідно відкрити картку в ПриватБанку зі спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14 165 гривень (п’ять дитячих прожиткових мінімумів) на кожну дитину, та обрати один з закладів оздоровлення і відпочинку вищої категорії, який містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Всі вони розташовані в карпатському регіоні. Перші вісім закладів вже приєдналися до участі в експериментальному проекті, їхній перелік постійно розширюється, загалом реєстр містить 19 таких закладів. Обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку також можна за посиланням.

Детальніша інформація про механізм надання послуги, а також відповіді на найпоширеніші питання, що можуть виникати, міститься і на сайті міністерства за посиланням.

Зазначається, що програма стосуватиметься дітей від 7 до 18 років, термін оздоровлення становитиме 21 календарний день, а термін відпочинку - 14 календарних днів. Кількість дітей у родині, для яких можна буде скористатися "єОздоровленням", не обмежена.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за чинним механізмом розподілу до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

ПриватБанк, в свою чергу, також повідомив про своє залучення до зазначеного проекту "єОздоровлення" та початок випуску спеціальних карток для отримання коштів. Зазначено, що батьки дітей, що мають право на отримання такої допомоги, можуть відкрити спеціальну картку в будь якому відділенні банку по всій Україні.