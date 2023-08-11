Кабмін розширив на всю Україну монетизацію оздоровлення дітей в таборах та перевів на постійну основу "єМалятко"

Кабінет міністрів 11 серпня розширив на всю Україну можливість отримання одним з батьків з малозабезпеченої сім'ї коштів на придбання путівки для дитини для відпочинку в дитячому оздоровчому таборі, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесено до порядку реалізації експерименту з оздоровлення й відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії в Карпатах, а також до порядку використання бюджетних коштів на озоровлення таких дітей в одеській "Молодій гвардії", "Артеку" та інших карпатських таборах.

Йдеться про путівки для дітей з малозабезпечених сімей, які мають статус дитини з інвалідністю, здатної до самообслуговування, а також дітей з багатодітних малозабезпечених сімей. Наразі йдеться про застосування такої допомоги лише в 2023 році.

Нагадаємо, що рішення про запровадження такого експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною" уряд ухвалив 9 травня. Діяти він почав із 1 червня, але стосувався лише родин, зареєстрованих у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Окрім цього, 11 серпня Кабмін затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "єМалятко" та визначив перелік документів та відомостей, необхідних для отримання такої послуги, спосіб інформування заявника про результат послуги та способи отримання документів, що надаються за її результатом.

Як зазначив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться про переведення послуги "єМалятко", яка діє з 2020 року, на постійну основу. За словами очільника Кабміну, за цей час батьки скористалися нею майже 412 тисяч разів.

"Новий порядок її надання включає до дев'яти державних послуг - від реєстрації народження до видачі "пакунка малюка". Послуга і надалі буде доступною в "Дії", - зазначив Шмигаль.