Культура помощи: о синергии искусства и благотворительности

Украинцы каждый день борются за свободу и независимость. Каждый день сталкиваются с огромным стрессом, болью и потерями. И, казалось бы, может ли искусство что-нибудь изменить в такой ситуации? Я уверен, что ответ – да. Ведь в сложные времена культура не просто выживает — она развивается и становится мощным инструментом объединения, поддержки и перемен к лучшему. Именно это убеждение вдохновило нас с командой благотворительного фонда Solidarity на сотрудничество с французской художницей Фанни Лешевалье. Но обо всем по порядку.

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Искусство, говорящее об Украине на языке Запада

С самого начала полномасштабного вторжения Фанни Лешевалье искала способ выразить поддержку Украине через искусство. И ей удалось разработать свой особый язык: художница создает фотомонтажи, в которых накладывает реальные военные фотографии из Украины на репродукции классических произведений европейской живописи. Она работает на волонтерских началах, направляя все средства от продажи своих работ в помощь украинским организациям, работающим непосредственно на передовой.

Поэтому серия работ Фанни Лешевалье, представленная в рамках выставки "In Memoriam. Реальность сквозь искусство" — это не просто артпроект. Таким образом художница создает мост между прошлым и настоящим, между исторической памятью Запада и болью, которую переживает Украина. Ее произведения побуждают не просто смотреть – а видеть, не просто сочувствовать – а действовать. Для Solidarity, как благотворительного фонда, само действие — это главное.

Я долгое время работал в сфере культурной дипломатии – был организатором фестиваля «Французская весна», Дней Франкофонии в Украине, Дней открытых дверей во Французском институте и многих других культурных событий. И я хорошо знаю, что искусство обладает уникальной силой: оно способно фокусироваться на действительно важных темах, создавать пространство взаимопонимания и, в результате, аккумулировать столь необходимые ресурсы. Именно поэтому мы с командой Solidarity решили объединить культуру и благотворительность.

Украина должна оставаться на мировой повестке дня

Организуя выставку "In Memoriam. Реальность через искусство", мы ставили перед собой несколько целей. Во-первых, привлечь внимание международных (прежде всего западноевропейских) СМИ к войне в Украине. Ведь каждый информационный повод, связанный с вооруженной агрессией РФ, является напоминанием: борьба продолжается, и украинский народ нуждается в поддержке.

Это может прозвучить несколько цинично, однако мир устает от новостей и образов катастрофических и шокирующих. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с усталостью украинцев, однако это факт. Я вижу это во Франции, я вижу в других странах. Практически каждый день появляются новые геополитические угрозы: среди последних новостей обострение конфликта между Индией и Пакистаном (к слову, ядерными государствами). Все это сливается в нескончаемый поток и рассеивает внимание. В таких условиях очень важно не дать теме Украины исчезнуть из глобальной повестки дня.

…и культура помогает нам в этом

И здесь искусство — наш надежный союзник. Это универсальный язык, который позволяет изменить оптику и увидеть ситуацию с другой перспективы. украинцам также важно напоминать о необходимости помогать и донатить, приобщаться к волонтерским акциям и благотворительным проектам.

Следующая цель нашего проекта – это погружение европейских художников в украинские реалии. Поэтому выставка проходит не в странах ЕС, а в украинских городах. Таким образом, Фанни Лешевалье может лично почувствовать боль, которую переживают украинцы, и передать эти эмоции своим коллегам и западной аудитории. Мы верим, что контакт с реальностью войны позволит ей еще убедительнее говорить об Украине во Франции и других странах — иными словами, еще более успешно выполнять роль культурной адвоката Украины. Поскольку непосредственный опыт является ключом к искренности и подлинности художественного выражения.

Конвертируем творчество в реальную поддержку

Наконец, последняя, но самая важная цель — это сбор средств на создание нового образовательно-реабилитационного центра. Сотни тысяч украинцев нуждаются не только в протезировании и реабилитации, но и в реадаптации. К большому сожалению, эта цифра растет с каждым днем. “Solidarity” уже помог трем реабилитационным центрам – Реабицентру , Trinity HUB и TYTANOVI Rehab, и мы готовы начать новую инициативу по этому направлению. Соответственно, все средства от продаж работ Фанни Лешевалье будут направлены на создание первого в Киеве реабилитационного хаба, в котором пациенты будут проходить образовательное и психологическое восстановление. Ведь физическая реабилитация — лишь часть дела: необходимым залогом социальной реинтеграции и активной жизни является возвращение веры в себя.

"Solidarity" — это не просто название нашего фонда. Это ключевой принцип нашей работы и наша суперсила: имея французские корни, мы поддерживаем постоянную связь с французскими партнерами и донорами. Мы благодарны Фанни Лешевалье за ее готовность стать частью масштабной инициативы по поддержке Украины. Но это только начало. Наша команда планирует и дальше развивать сеть солидарности между Украиной и Западом и уже работает над тем, чтобы привлечь к проекту других европейских художников. Потому что от культуры к культуре помощи всего один шаг, и мы делаем его вместе.