Культура допомоги: про синергію мистецтва і благодійності

Українці щодня борються за свободу та незалежність. Щодня стикаються з величезним стресом, болем та втратами. І, здавалося б, чи може мистецтво щось змінити в такій ситуації? Я впевнений, що відповідь — так. Адже у складні часи культура не просто виживає — вона розвивається і стає потужним інструментом об'єднання, підтримки та змін на краще. Саме це переконання надихнуло нас із командою благодійного фонду “Solidarity” на співпрацю з французькою художницею Фанні Лешевальє. Та про все — за порядком.

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Мистецтво, що говорить про Україну мовою Заходу

Від початку повномасштабного вторгнення Фанні Лешевальє шукала спосіб висловити підтримку Україні через мистецтво. І їй вдалося розробити свою особливу мову: художниця створює фотомонтажі, в яких накладає реальні воєнні світлини з України на репродукції класичних творів європейського живопису. Вона працює на волонтерських засадах, спрямовуючи всі кошти від продажу своїх робіт на допомогу українським організаціям, які працюють безпосередньо на передовій.

Тому серія робіт Фанні Лешевальє, представлена в межах виставки “In Memoriam. Реальність крізь мистецтво” — це не просто артпроєкт. Таким чином мисткиня створює міст між минулим і теперішнім, між історичною пам’яттю Заходу і болем, який переживає Україна. Її твори спонукають не просто дивитися — а бачити, не просто співчувати — а діяти. Для “Solidarity”, як благодійного фонду, саме дія — це головне.

Я тривалий час працював у сфері культурної дипломатії — був організатором фестивалю «Французька весна», Днів Франкофонії в Україні, Днів відкритих дверей у Французькому інституті та багатьох інших культурних подій. І я добре знаю, що мистецтво має унікальну силу: воно здатне фокусуватися на дійсно важливих темах, створювати простір взаєморозуміння та, в результаті, акумулювати такі необхідні ресурси. Саме тому ми з командою “Solidarity” вирішили поєднати культуру і благодійність.

Україна має залишатися на світовому порядку денному

Організовуючи виставку “In Memoriam. Реальність крізь мистецтво”, ми ставили перед собою декілька цілей. По-перше, привернути увагу міжнародних (насамперед західноєвропейських) ЗМІ до війни в Україні. Адже кожен інформаційний привід, пов’язаний зі збройною агресією РФ, водночас є нагадуванням: боротьба триває, і український народ потребує підтримки.

Це може прозвучить дещо цинічно, проте світ втомлюється від новин та образів — катастрофічних і шокувальних. Звісно, це не йде в жодне порівняння з втомою українців, проте це факт. Я бачу це у Франції, бачу в інших країнах. Практично щодня з'являються нові геополітичні загрози: серед останніх новин — загострення конфлікту між Індією і Пакистаном (до слова, ядерними державами). Все це зливається у нескінченний потік та розпорошує увагу. В таких умовах дуже важливо не дати темі України зникнути з глобального порядку денного.

…і культура допомагає нам у цьому

І тут мистецтво — наш надійний союзник. Це універсальна мова, яка дозволяє змінити оптику і побачити ситуацію з іншої перспективи. Якщо говорити про роботи Фанні Лешевальє, то це — перспектива класичного західноєвропейського мистецтва, близька і зрозуміла кожному європейцю. У такий спосіб художниці вдається підкреслити, що війна набагато ближче, ніж здається — не лише географічно, а й культурно та світоглядно. Ба більше, українцям також важливо нагадувати про необхідність допомагати й донатити, долучатися до волонтерських акцій та благодійних проєктів. В ідеалі це має стати щоденною звичкою, адже кожен внесок у спільну справу робить нас на крок ближчими до Перемоги.

Наступна ціль нашого проєкту — це занурення європейських митців в українські реалії. Саме тому виставка проходить не в країнах ЄС, а в українських містах. Таким чином Фанні Лешевальє може особисто відчути біль, який переживають українці, і передати ці емоції своїм колегам і західній аудиторії. Ми віримо, що контакт із реальністю війни дозволить їй ще переконливіше говорити про Україну у Франції та інших країнах — іншими словами, ще успішніше виконувати роль культурної адвокатки України. Позаяк безпосередній досвід є ключем до щирості й автентичності мистецького висловлювання.

Конвертуємо творчість у реальну підтримку

Нарешті, остання, проте чи не найважливіша мета — це збір коштів на створення нового освітньо-реабілітаційного центру. Сотні тисяч українців потребують не тільки протезування та реабілітації, а й реадаптації. На превеликий жаль, ця цифра зростає з кожним днем. “Solidarity” вже допоміг трьом реабілітаційним центрам – РеабіЦентру, Trinity HUB та TYTANOVI Rehab, і ми готові розпочати нову ініціативу за цим напрямом. Відповідно, всі кошти від продажу робіт Фанні Лешевальє будуть спрямовані на створення першого в Києві реабілітаційного хабу, в якому пацієнти проходитимуть освітнє і психологічне відновлення. Адже фізична реабілітація — це лише частина справи: необхідною запорукою соціальної реінтеграції та активного життя є повернення віри в себе.

“Solidarity” — це не просто назва нашого фонду. Це ключовий принцип нашої роботи й наша суперсила: маючи французьке коріння, ми підтримуємо постійний зв'язок із французькими партнерами та донорами. Ми щиро вдячні Фанні Лешевальє за її готовність стати частиною масштабної ініціативи з підтримки України. Та це — лише початок. Наша команда планує й надалі розвивати мережу солідарності між Україною та Заходом і вже працює над тим, щоб залучити до проєкту інших європейських митців. Бо від культури до культури допомоги — всього один крок, і ми робимо його разом.