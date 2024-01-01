Минобороны ввело короткий номер горячей телефонной линии для военных и их семей

Министерство обороны запустило с 1 января телефонную линию для военнослужащих и членов их семей по короткому номеру 1512. Как говорится в сообщении ведомства, также продолжает работу номер горячей линии 0-800-500-442, который доступен для пользователей всех операторов мобильной связи.

Отмечается, что консультирование военных и членов их семей по сложным и болезненным вопросам, регистрацию их обращений будут круглосуточно осуществлять десятки высокопрофессиональных сотрудников правительственного контактного центра.

"Для правительства и МОУ очень важно предоставить максимально качественные услуги и поддержку, поскольку речь идет о решении проблем наших защитников и защитниц. Отвечать на запросы будут лучшие специалисты правительственного контактного центра. Среди них и психологи, которые смогут оказать необходимую помощь", - говорят в Минобороны.

По новому номеру горячая линия доступна пользователям всех национальных операторов, кроме "Киевстара" - как заявлено, "в связи с техническими настройками", которые обещают исправить уже в ближайшее время.

Проблема с "Киевстаром"

Напомним, что 12 декабря "Киевстар" столкнулся с масштабной кибератакой на свою IT-инфраструктуру, ставшей наиболее значительным происшествием в истории украинского телекоммуникационного рынка.

Президент компании Александр Комаров заявил, что злоумышленники поразили систему защиты через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников. По его словам, было разрушено около 40% инфраструктуры мобильного оператора.

Возобновить работу мобильного интернета "Киевстару" удалось только 15 декабря, услугу SMS - 18 декабря, а 21 декабря было объявлено о полном восстановлении всех услуг и отмене для абонентов последующей оплаты их тарифа.

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