"Киевстар" возобновил услугу SMS: какой сервис заработает следующим

По состоянию на 11:00 18 декабря в "Киевстаре" снова заработали SMS. Об этом стало известно со слов представительницы компании Ирины Леличенко.

"Утром 18 декабря 2023 г. возобновили услугу SMS – по Украине и в международном роуминге", - написала Ирина Леличенко на своей странице в Facebook. Она добавила, что сегодня компания будет совершенствовать работу домашнего Интернета в Киеве.

"Для этого привлечен весь персонал, в том числе из других регионов и областей", - отметили в "Киевстаре".

Также было начато возобновление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

Абоненты "Киевстар" уже могут воспользоваться услугами голосовой связи, мобильной передачи данных и домашним интернетом. Но в некоторых населенных пунктах, в том числе в Киеве, сложности с доступом к домашнему интернету возникают до сих пор.

В компании напомнили, что в случае, если SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить "авиа" режим. Кроме того, помогает выбор сети "Киевстар" в настройках телефона.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать. Впоследствии стало известно, что причиной отсутствия связи стала атака хакеров. "Киевстар" пообещал предоставить компенсацию клиентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами компании.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря. А мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа.