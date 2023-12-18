"Київстар" відновив послугу SMS: який сервіс запрацює наступним

Станом на 11:00 18 грудня у "Київстарі" знову запрацювали SMS. Про це стало відомо зі слів представниці компанії Ірини Леліченко.

"Зранку 18 грудня 2023 р відновили послугу SMS - по Україні і в міжнародному роумінгу", - написала Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook. Вона додала, що сьогодні компанія буде вдосконалювати роботу домашнього Інтернету в Києві.

"Для цього залучено весь наявний персонал, у тому числі з інших регіонів та областей", - зазначили у "Київстарі".

Також було розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.

Абоненти "Київстар" вже можуть користуватися послугами голосового зв'язку, мобільної передачі даних та домашнім інтернетом. Але у деяких населених пунктах, в тому числі в Києві, складнощі з доступом до домашнього інтернету виникають і досі.

У компанії нагадали, що в разі, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити й виключити "авіа" режим. Крім того, допомагає вибір мережі "Київстар" у налаштуваннях телефону.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати. Згодом стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. "Київстар" пообіцяв надати компенсацію клієнтам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами компанії.

Про початок відновлення голосового звʼязку "Київстар" повідомив ввечері 13 грудня. А мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа.