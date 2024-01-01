Міноборони запровадило короткий номер гарячої телефонної лінії для військових та їхніх сімей

Міністерство оборони запустило з 1 січня телефонну лінію для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512. Як ідеться у повідомленні відомства, також продовжує роботу номер гарячої лінії 0-800-500-442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Зазначається, що консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників урядового контактного центру

"Для уряду та МОУ є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку, адже йдеться про вирішення проблем наших захисників та захисниць. Відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти урядового контактного центру. Серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу", - кажуть у Міноборони.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім "Київстару" - як заявлено, "у звʼязку з технічними налаштуваннями", які обіцяють виправити вже найближчим часом.

Проблема з "Київстаром"

Нагадаємо, що 12 грудня "Київстар" стикнувся з масштабною кібератакою на свою IT-інфраструктуру, що стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомунікаційного ринку.

Президент компанії Олександр Комаров заявив, що зловмисники вразили систему захисту через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. За його словами, було зруйновано близько 40% інфраструктури мобільного оператора.

Відновити роботу мобільного інтернету "Київстару" вдалося лише 15 грудня, послугу SMS - 18 грудня, а 21 грудня було оголошено про повне відновлення усіх послуг та скасування для абонентів наступної оплати їхнього тарифу.

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