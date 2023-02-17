МинВОТ хочет собрать данные обо всех гражданских заложниках в РФ за девять лет войны: сколько их сейчас

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует аудит списков гражданских заложников, находящихся в российском плену, чтобы уточнить количество и другие данные относительно таких лиц. Об этом говорится в его сообщении.

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"Мы начинаем эту проверку с целью полного, качественного и надлежащего учета всех украинцев, незаконно задержанных государством-агрессором за девять лет войны", - прокомментировал руководитель Национального информационного бюро при Минреинтеграции Александр Смирнов.

Как указывают в ведомстве, указанные списки формируются НИБ на базе данных государственных органов, учреждений, общественных и международных организаций, которые в пределах собственных полномочий учитывают попавших в руки государства-агрессора гражданских украинцев. На сегодняшний день в реестре НИБ зафиксировано 963 таких заложника.

"Но очевидно, что таких людей гораздо больше – как попавших в плен до 24 февраля 2022 года, так и ставших заложниками уже с началом полномасштабного российского вторжения", - отмечают в министерстве.

Там констатируют, что содержание в неволе гражданских заложников противоречит международному гуманитарному праву, поскольку гражданских нельзя брать в плен и обменивать, как это происходит с военными.

"Но оккупанты пренебрегают законами войны и статьями Женевской конвенции. Украина вынуждена каждый раз вести сложные переговоры, чтобы добиться освобождения своих гражданских, которое время от времени происходит параллельно с обменом военнопленными", - напоминают в Минреинтеграции.

Отмечается, что переговорный процесс по военнопленным ведет Главное управление разведки Министерства обороны, а по гражданским – Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что накануне в рамках обмена с РФ был возвращен только один гражданский заложник - первый заместитель мэра Энергодара Запорожской области Иван Самойдюк. Кроме него, вернулись 100 военных.