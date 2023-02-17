МінТОТ хоче зібрати дані про всіх цивільних заручників у РФ за дев'ять років війни: скільки їх зараз

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціює аудит списків цивільних заручників, які перебувають в російському полоні, аби уточнити кількість та інші дані стосовно таких осіб. Про це йдеться у його повідомленні.

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"Ми розпочинаємо цю перевірку з метою повного, якісного і належного обліку всіх українців, що були незаконно затримані державою-агресором за дев'ять років війни", – прокоментував керівник Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції Олександр Смирнов.

Як вказують у відомстві, зазначені списки формуються НІБ на базі даних державних органів, установ, громадських і міжнародних організацій, які в межах власних повноважень обліковують цивільних українців, що потрапили до рук держави-агресора. На сьогодні в реєстрі НІБ зафіксовано 963 таких людини-заручники.

"Але очевидно, що таких людей набагато більше – як тих, що потрапили в полон до 24 лютого 2022 року, так і тих, що стали заручниками вже з початком повномасштабного російського вторгнення", - зазначають в міністерстві.

Там констатують, що утримання в неволі цивільних заручників суперечить міжнародному гуманітарному праву, адже цивільних не можна брати в полон та обмінювати, як це відбувається з військовими.

"Але окупанти нехтують законами війни та статтями Женевської конвенції. Україна змушена щоразу вести складні переговори, щоб добитися звільнення своїх цивільних громадян, яке час від часу відбувається паралельно з обміном військовополоненими", - нагадують в Мінреінтеграції.

Зазначається, що перемовний процес щодо військовополонених веде Головне управління розвідки Міністерства оборони, а щодо цивільних – Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, що напередодні в рамках обміну з РФ було повернуто лише одного цивільного заручника - першого заступника мера Енергодара Запорізької області Івана Самойдюка. Крім нього, повернулися 100 військових.