Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию, угрожают вывозом детей

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения. Прибегают к угрозам и запугиваниям.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

По данным украинского Генштаба, принудительная паспортизация продолжается, в частности, в городе Токмак. Там оккупационные власти вместе с представителями ФСБ угрожают местным жителям, которые отказываются от получения российских паспортов.

Оккупанты запугивают местных тем, что вывезут их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в временно оккупированную Васильевку Запорожской области.

Рассказали в Генштабе ВСУ и о других преступлениях, совершаемых РФ на территории Украины. В частности, Россия продолжает вывозить награбленную в Украину агропродукцию.

"В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", - говорится в сводке.

Напомним, накануне в Минреинтеграции заявили, что российские захватчики заманивают детей из временно оккупированных городов Украины на территорию РФ. Под предлогом уехать на "отдых" или "лечение" оккупанты депортируют украинских детей.