Окупанти продовжують примусову паспортизацію, погрожують вивезенням дітей

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення. Вдаються до погроз та залякувань.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними українського Генштабу, примусова паспортизація триває, зокрема, у місті Токмак. Там окупаційна влада разом із представниками ФСБ погрожує місцевим жителям, які відмовляються від отримання російських паспортів.

Окупанти залякують місцевих тим, що вивезуть їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до тимчасово окупованої Василівки Запорізької області.

Розповіли у Генштабі ЗСУ і про інші злочини, які вчиняє РФ на території України. Так, Росія продовжує вивозити награбовану в Україні агропродукцію.

"У місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, напередодні у Мінреінтеграції заявили, що російські загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих міст України на територію РФ. Під приводом поїхати на "відпочинок" або "лікування" окупанти депортують українських дітей.