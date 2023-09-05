Оккупанты закрыли партийные штабы в Новой Каховке из-за страха перед местными жителями

Партийные штабы в Новой Каховке, где Россия проводит псевдовыборы, были закрыты из-за страха перед местными жителями, поскольку после подрыва штаба партии "Единая Россия" представителями партизанского движения "Атеш", оккупанты стали бояться работать в городе.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, поскольку местные жители саботируют псевдовыборы, россияне вынуждены были завести в штабы пропагандистов, которые имитируют партийную деятельность и создают необходимую картинку для пропаганды.

Однако оккупанты не хотят рисковать жизнью, поэтому часть из них уехала в Геническ и Скадовск. Остальные закрыли офисы и не проводят офлайн-мероприятия.

Партизаны отмечают, что такая ситуация четко демонстрирует, что Россия не контролирует захваченные украинские территории. Даже после полутора лет оккупации россияне боятся местного населения, и никакие репрессии не могут этого изменить. Для местных оккупанты остаются захватчиками.

Напомним, на фоне предстоящих местных выборов в РФ, оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины. На оккупированных территориях продолжается фарс под названием "единый день голосования", но местные не желают участвовать в нем.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.