Окупанти закрили партійні штаби в Новій Каховці через страх перед місцевими жителями

Партійні штаби в Новій Каховці, де Росія проводить псевдовибори, були закриті через страх перед місцевими жителями, оскільки після підриву штабу партії “Єдина Росія” представниками партизанського руху “Атеш”, окупанти стали боятися працювати в місті.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, оскільки місцеві жителі саботують псевдовибори, то росіяни змушені були завести в штаби пропагандистів, які імітують партійну діяльність та створюють необхідну картинку для пропаганди.

Однак окупанти не хочуть ризикувати життям, тому частина з них виїхала до Генічеська та Скадовська. Решта зачинила офіси та не проводить офлайн-заходів.

Партизани наголошують, що така ситуація чітко демонструє те, що Росія не контролює захоплені українські території. Навіть після півтора року окупації росіяни бояться місцеве населення, і жодні репресії не можуть цього змінити. Для місцевих окупанти залишаються загарбниками.

Нагадаємо, на тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України. На окупованих територіях продовжується фарс під назвою “єдиний день голосування”, але місцеві не бажають брати в ньому участь.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.