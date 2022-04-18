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Проект "Добробат" запустил ”Ленту взаимопомощи”
Чтобы ускорить работу по восстановлению разрушенного жилья, команда проекта “Добробат” создала новый раздел “лента взаимопомощи”, где пострадавшие могут указать информацию о повреждениях и требуемых работах на разрушенном объекте.
Те, кто может быстро помочь, смогут оперативно связаться с тем, кому нужна помощь, и прибыть на восстановительные работы.
Чтобы разместить или просмотреть объявления, переходите на сайт: https://www.dobrobat.in.ua/#help
Выбирайте свой батальон, направление помощи и присоединяйтесь к сообществу "Добробата". Если у вас недостаточно определенных навыков, но есть сильное желание помочь, выбирайте другой вид помощи в разделе "Партнерство" или "Обучение", и получите доступ к видеокурсу и поддержку в приобретении нового навыка, который поможет в восстановлении наших городов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также, если у вас есть вопросы по проекту или вы хотите увидеть фото- и видеоотчеты, то проходите на страницу руководителя проекта Ростислава Смирнова по ссылке: https://www.instagram.com/smirnovrostyslav/
Отстроим Украину вместе!
Телеграм-канал проекта: https://t.me/dobrobat_in_ua