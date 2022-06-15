Российские СМИ распространяют дезинформацию, что ВСУ отказываются воевать оружием, предоставленным Западом

Российские СМИ распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины отказываются воевать оружием, предоставленным Западом для срыва его снабжения и техники от украинских союзников.

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В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию.

Отмечается, что пропагандисты ссылаются на статью в CNN, в которой, по словам их журналиста, некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade.

"Это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца. Поэтому с каждым днем наоборот растет эффективность использования предоставленного Украине оружия", - говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что информационные атаки россиян усилились в связи со съездом министров обороны в Рамштайне 15 июня, где будут объявлены новые партии поставки техники.

Напомним, Twitter начнет размещать предупредительные сообщения перед некоторым вводящим в заблуждение контентом и который касается военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, и ограничит распространение заявлений, опровергнутых гуманитарными группами или другими достоверными источниками.

В частности, Google выделила 10 млн долларов на борьбу с фейками о войне России в Украине.