Російські ЗМІ поширюють дезінформацію, що ЗСУ відмовляються воювати зброєю, наданою Заходом

Російські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що Збройні сили України відмовляються воювати зброєю, наданою Заходом для зриву її постачання та техніки від українських союзників.

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У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію.

Зазначається, що пропагандисти посилаються на статтю в CNN, в якій, за словами їх журналіста, деякі підрозділи зізнаються, що їм зручніше використовувати комерційні дрони, оснащені вибухівкою, ніж дрони Switchblade.

"Це відвертий фейк, тому що із початком війни українських військових відправляють до країн Європи, де вони вчаться поводитись зі зброєю західного зразка. Тому з кожним днем навпаки росте ефективність використання наданої Україні зброї", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що інформаційні атаки росіян посилились у зв'язку зі з'їздом міністрів оборони в Рамштайні 15 червня, де буде оголошено про нові партії постачання техніки.

Нагадаємо, Twitter почне розміщувати попереджувальні повідомлення перед деяким контентом, який вводить в оману та стосується військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну, і обмежить поширення заяв, спростованих гуманітарними групами або іншими достовірними джерелами.

Зокрема, компанія Google виділила 10 млн доларів на боротьбу із фейками про війну Росії в Україні.