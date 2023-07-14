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Россияне допрашивают на полиграфе украинцев, которые едут в Крым
Российские оккупанты проводят проверку на полиграфе гражданам Украины, которые пытаются въехать на территорию Крыма из Херсонской области.
Об этомсообщает Центр национального сопротивления.
Россияне выводят вызывающих у них подозрения украинцев в отдельное помещение для допроса. Для этого они используют полиграф.
Обычно это касается граждан, пересекающих административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Нередко подозрения у россиян вызывают украинцы, не получавшие "российский паспорт".
Ранее сообщалось, что российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт в обмен на "социальные выплаты".
Отметим, местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.