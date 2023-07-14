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Категория
Общество
Дата публикации

Россияне допрашивают на полиграфе украинцев, которые едут в Крым

Россияне допрашивают на полиграфе украинцев, которые едут в Крым
Оккупанты выводят украинцев в отдельное помещение для допроса.

Российские оккупанты проводят проверку на полиграфе гражданам Украины, которые пытаются въехать на территорию Крыма из Херсонской области.

Об этомсообщает Центр национального сопротивления.

Россияне выводят вызывающих у них подозрения украинцев в отдельное помещение для допроса. Для этого они используют полиграф.

Обычно это касается граждан, пересекающих административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью.

Нередко подозрения у россиян вызывают украинцы, не получавшие "российский паспорт".

Ранее сообщалось, что российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт в обмен на "социальные выплаты".

Отметим, местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.

Автор:
Нина Комащенко