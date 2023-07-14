Росіяни допитують на поліграфі українців, які їдуть у Крим

Російські окупанти проводять перевірку на поліграфі громадянам України, які намагаються заїхати на територію Криму з Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни виводять українців, які викликають у них підозри, в окреме приміщення для допиту. Для цього вони використовують поліграф.

Зазвичай це стосується громадян, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю.

Нерідко підозри у росіян викликають українці, що не отримували "російський паспорт".

Раніше повідомлялося, що російські війська загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт в обмін на "соціальні виплати".

Зауважимо, місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України продовжує чинити спротив проти примусової паспортизації. Тому росіяни посилюють репресії через відмову від російського паспорта.