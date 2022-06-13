С начала полномасштабного вторжения России от рук оккупантов пострадали более 815 украинских детей

По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 288 детей погибли и более 527 ранены.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 218; Харьковской области – 166; Киевской области – 116; Черниговской области – 68; Луганской области – 54; Херсонской области – 52; Николаевской области – 48; Запорожской области – 30; Сумской области – 17.

12 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов Лисичанска в Луганской области погиб 6-летний мальчик. Днем ранее 12-летняя девочка получила ранения из-за того, что войска РФ обстреляли город Чортков Тернопольской области.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя травмы получил 8-летний мальчик. Кроме того, стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области.

В ОГП добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Напомним, что за сутки 11-12 июня из-за обстрелов в Харьковской области 3 человека погибли и 4 получили ранения.