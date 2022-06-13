З початку повномасштабного вторгнення Росії від рук окупантів постраждали понад 815 українських дітей

Станом на ранок 13 червня 2022 року понад 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, найбільше дітей постраждало у:

Донецької області – 218; Харківської області – 166; Київської області – 116; Чернігівській області – 68; Луганської області – 54; Херсонської області – 52; Миколаївської області – 48; Запорізької області – 30; Сумщини – 17.

12 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Лисичанська в Луганській області загинув 6-річний хлопчик. На день раніше 12-річна дівчинка отримала поранення через те, що війська РФ обстріляли місто Чортків Тернопільської області.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя травми зазнав 8-річний хлопчик. Крім того, стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 17 дітей у Харківській області.

В ОГП додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 навчальний заклад. З них 194 зруйновані повністю.

Нагадаємо, що за добу 11-12 червня через обстріл у Харківській області 3 особи загинули та 4 отримали поранення.