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Сайт знакомств Badoo теперь недоступен для россиян и белорусов
Интернет-сервис знакомств Badoo прекратил свою работу в России и Беларуси, передает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса.
Как сообщили в администрации сайта, клиенты сервиса пока еще могут пользоваться услугами Badoo.
"Ваш профиль и ограниченные функции все еще доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения", – говорится в сообщении.
Ранее компания Bumble Inc., являющаяся владельцем сервиса Badoo, объявила об окончании своей деятельности в России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, компания удалила все свои приложения из App Store и Google Play в России и Беларуси.
Напомним, в январе в Киеве задержали трех человек, в том числе гражданина России, организовавших мошенническую схему по выманиванию денег через организацию свиданий с "завидными невестами".
Ранее сообщалось, что в мире набрал популярность новый вид мошенничества – у доверчивых пользователей воруют криптовалюту с помощью приложений для знакомств.
Источник фото: ua.depositphotos.com