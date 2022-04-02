Сайт знайомств Badoo тепер недоступний для росіян та білорусів

Інтернет-сервіс знайомств Badoo припинив свою роботу в Росії та Білорусі, передає ТАСС із посиланням на сайт сервісу.

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Як повідомили в адміністрації сайту, клієнти сервісу поки що можуть скористатися послугами Badoo.

"Ваш профіль та обмежені функції все ще доступні у програмі Badoo, якщо у вас вже є версія мобільної програми", – йдеться у повідомленні.

Раніше компанія Bumble Inc., що є власником сервісу Badoo, оголосила про закінчення своєї діяльності у Росії.

Крім цього, компанія видалила всі свої додатки з App Store та Google Play у Росії та Білорусі.

Нагадаємо, у січні в Києві затримали трьох осіб, у тому числі громадянина Росії, які організували шахрайську схему з виманювання грошей через організацію побачень із "завидними нареченими".

Раніше повідомлялося, що у світі набрав популярності новий вид шахрайства – у довірливих користувачів крадуть криптовалюту за допомогою додатків для знайомств.

Джерело фото: ua. depositphotos. com