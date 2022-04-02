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Сайт знайомств Badoo тепер недоступний для росіян та білорусів
Інтернет-сервіс знайомств Badoo припинив свою роботу в Росії та Білорусі, передає ТАСС із посиланням на сайт сервісу.
Як повідомили в адміністрації сайту, клієнти сервісу поки що можуть скористатися послугами Badoo.
"Ваш профіль та обмежені функції все ще доступні у програмі Badoo, якщо у вас вже є версія мобільної програми", – йдеться у повідомленні.
Раніше компанія Bumble Inc., що є власником сервісу Badoo, оголосила про закінчення своєї діяльності у Росії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього, компанія видалила всі свої додатки з App Store та Google Play у Росії та Білорусі.
Нагадаємо, у січні в Києві затримали трьох осіб, у тому числі громадянина Росії, які організували шахрайську схему з виманювання грошей через організацію побачень із "завидними нареченими".
Раніше повідомлялося, що у світі набрав популярності новий вид шахрайства – у довірливих користувачів крадуть криптовалюту за допомогою додатків для знайомств.
Джерело фото: ua. depositphotos. com