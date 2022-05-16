Стало известно, когда и где похоронят Леонида Кравчука

Церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком состоится 17 мая. Похороняте его на Байковом кладбище в Киеве.

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Об этом говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Церемония прощания с Кравчуком запланирована в Украинском доме.

Траурные мероприятия начнутся в 11 часов.

Кравчука похоронят на Байковом кладбище. Его могила будет размещена на участке около могилы экс-мэра Киева Александра Омельченко.

Напомним, Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни 10 мая в 17:00 по киевскому времени.

Первый президент Украины в конце июня 2021 года перенес сложную операцию на сердце.

После операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

При этом за неделю до этого в Минске скончался на 88-м году жизни бывший председатель Верховного совета Белорусской ССР, а затем независимой Беларуси Станислав Шушкевич, который вместе с Кравчуком и президентом России Борисом Ельциным подписали в декабре 1991 года Беловежское соглашение о создании СНГ, которое констатировало распад СССР.