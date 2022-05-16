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Стало відомо, коли та де поховають Леоніда Кравчука

Стало відомо, коли та де поховають Леоніда Кравчука

Церемонія прощання із першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня. Поховають його на Байковому цвинтарі у Києві.

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Про це йдеться на веб-сайті президента України Володимира Зеленського.

Церемонія прощання із Кравчуком запланована в Українському домі.

Жалобні заходи розпочнуться об 11 годині.

Кравчука поховають на Байковому цвинтарі. Його могила буде розміщена на ділянці біля могили екс-мера Києва Олександра Омельченка.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня о 17:00 за київським часом.

Перший президент України наприкінці червня 2021 року переніс складну операцію на серці.

Після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як складний. Він навіть не міг самостійно дихати.

При цьому за тиждень до цього в Мінську помер на 88-му році життя колишній голова Верховної ради Білоруської РСР, а потім незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, який разом із Кравчуком та президентом Росії Борисом Єльциним підписали у грудні 1991 року Біловезьку угоду про створення СНД, яка констатувало розпад СРСР.

Автор:
Світлана Манько