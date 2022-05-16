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Стало відомо, коли та де поховають Леоніда Кравчука
Церемонія прощання із першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня. Поховають його на Байковому цвинтарі у Києві.
Про це йдеться на веб-сайті президента України Володимира Зеленського.
Церемонія прощання із Кравчуком запланована в Українському домі.
Жалобні заходи розпочнуться об 11 годині.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кравчука поховають на Байковому цвинтарі. Його могила буде розміщена на ділянці біля могили екс-мера Києва Олександра Омельченка.
Нагадаємо, Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня о 17:00 за київським часом.
Перший президент України наприкінці червня 2021 року переніс складну операцію на серці.
Після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як складний. Він навіть не міг самостійно дихати.
При цьому за тиждень до цього в Мінську помер на 88-му році життя колишній голова Верховної ради Білоруської РСР, а потім незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, який разом із Кравчуком та президентом Росії Борисом Єльциним підписали у грудні 1991 року Біловезьку угоду про створення СНД, яка констатувало розпад СРСР.