Стало відомо, коли та де поховають Леоніда Кравчука

Церемонія прощання із першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня. Поховають його на Байковому цвинтарі у Києві.

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Про це йдеться на веб-сайті президента України Володимира Зеленського.

Церемонія прощання із Кравчуком запланована в Українському домі.

Жалобні заходи розпочнуться об 11 годині.

Кравчука поховають на Байковому цвинтарі. Його могила буде розміщена на ділянці біля могили екс-мера Києва Олександра Омельченка.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби 10 травня о 17:00 за київським часом.

Перший президент України наприкінці червня 2021 року переніс складну операцію на серці.

Після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як складний. Він навіть не міг самостійно дихати.

При цьому за тиждень до цього в Мінську помер на 88-му році життя колишній голова Верховної ради Білоруської РСР, а потім незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, який разом із Кравчуком та президентом Росії Борисом Єльциним підписали у грудні 1991 року Біловезьку угоду про створення СНД, яка констатувало розпад СРСР.