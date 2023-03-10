Техасская утопия: Маск планирует построить собственный "идеальный" город

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск планирует построить свой город за пределами столицы Техаса Остина. На встречах с землевладельцами предприниматель описал свое видение города как "техасскую утопию вдоль реки Колорадо".

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Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Руководители компании The Boring Company рассказали изданию, что Маск хочет, чтобы сотрудники его предприятий в Остине могли жить в новых домах и платить арендную плату ниже рыночной. Потенциально город будет примыкать к строящимся сейчас объектам компаний Boring и SpaceX.

Издание пишет, что кроме домов для сотрудников, будет возведен отдельный жилищный комплекс для самого Маска, который около двух лет после переезда из Калифорнии в Техас живет у одного из друзей в Остине.

По данным WSJ, за последние три года организации, связанные с Маском, приобрели не менее 3500 акров в районе Остина. В общем это территория, в четыре раза больше размера Центрального парка Нью-Йорка. Техасские чиновники говорят, что Маску принадлежит еще больше земли в районе – 6000 акров.

Известно, что Маск уже придумал название для будущего города – Снейлбрук.

Согласно законодательству Техаса, город должен насчитывать не менее 201 жителя перед подачей заявки на его регистрацию. После необходимо одобрение окружного судьи. К слову, техасский округ Бастроп пока не получал заявок ни от Маска, ни от его компаний.

Напомним, в конце февраля Илон Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира после того, как ненадолго уступил этот титул французскому бизнесмену Бернару Арно.