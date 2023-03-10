Техаська утопія: Маск планує побудувати власне "ідеальне" місто

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск планує побудувати власне місто за межами столиці Техасу Остіна. На зустрічах із землевласниками підприємець описав своє бачення міста як "техаську утопію уздовж річки Колорадо".

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Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Керівники компанії The Boring Company розповіли виданню, що Маск хоче, аби співробітники його підприємств в Остіні могли жити у нових будинках і платити орендну плату, нижчу за ринкову. Потенційно місто буде примикати до об'єктів компаній Boring і SpaceX, що будуються зараз.

Видання пише, що окрім будинків для співробітників, буде зведено окремий житловий комплекс для самого Маска, який близько двох років після переїзду з Каліфорнії до Техасу живе в одного з друзів в Остіні.

За даними WSJ, за останні три роки організації, пов'язані з Маском, придбали не менше 3500 акрів у районі Остіна. Загалом це територія, учетверо більша за розмір Центрального парку Нью-Йорка. Техаські чиновники кажуть, що Маску належить ще більше землі в районі - аж 6000 акрів.

Відомо, що Маск уже вигадав назву для майбутнього міста - Снейлбрук.

Згідно із законодавством Техасу, місто має налічувати не менше 201 жителя перед подачею заявки на його реєстрацію. Після потрібне схвалення окружного судді. До слова, техаський округ Бастроп поки не отримував заявок ні від Маска, ні від його компаній.

Нагадаємо, наприкінці лютого Ілон Маск знову повернув собі титул найбагатшої людини світу після того, як ненадовго поступився цим титулом французькому бізнесменові Бернару Арно.