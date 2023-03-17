Тяжело раненых российских военных все больше, оккупантов лечат люди без должного образования

В Генштабе ВСУ фиксируют увеличение количества тяжелораненых российских военных. К лечению оккупантов привлекают лиц, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Там добавляют, что количество эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось - с двух до трех в неделю. Это свидетельствует о серьезных проблемах с обслуживанием раненых военных на временно оккупированных территориях Украины.

"В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. Сейчас там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены в течение последних двух суток", - сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ также сообщили об увеличении количества пыточных на временно захваченных территориях Украины. Российские захватчики обустраивают помещения для пыток при поддержке местных коллаборантов.

В частности, новую пыточную зафиксировали в юго-восточной части Энергодара Запорожской области.

"Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей", - пишет Генштаб.

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения. В Токмаке оккупанты запугивают местных тем, что вывезут их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают отправить во временно оккупированную Васильевку Запорожской области.