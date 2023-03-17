Важкопоранених російських військових усе більше, окупантів лікують люди без належної освіти

У Генштабі ЗСУ фіксують збільшення кількості важкопоранених російських військових. До лікування окупантів залучають осіб, які мають хоч якусь медичну освіту.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Там додають, що евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало - з двох до трьох на тиждень. Це свідчить про серйозні проблеми з обслуговуванням поранених військових на тимчасово окупованих територіях України.

"У місті Сватове Луганської області, в одній з будівель, яка знаходиться у східній частині міста, розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових ЗС РФ, які були завезені протягом останніх двох діб", - сказано у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також повідомили про збільшення кількості катівень на тимчасово захоплених територіях України. Російські загарбники облаштовують приміщення для тортур за підтримки тамтешніх колаборантів.

Зокрема, новостворену катівню зафіксували у південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

"Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади", - пише Генштаб.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення. У Токмаку окупанти залякують місцевих тим, що вивезуть їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують відправити до тимчасово окупованої Василівки Запорізької області.