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Категория
Общество
Дата публикации

Украина 27 марта намерена перейти на летнее время

Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украина 27 марта переведет стрелки часов на час вперед в случае, если Верховная Рада до этого срока не соберется на внеочередное заседание для принятия закона об исчислении времени в стране.

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Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года, которое до сих пор регулирует этот вопрос, страна переходит на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 (с переводом часов на 4:00), а обратно на зимнее время — в последнее воскресенье октября в 4:00.

При этом еще в октябре 2020 года нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установление в Украине единого времени.

В качестве него предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), соответствующее нынешнему зимнему времени в Украине.

Однако 19 марта 2021 года Рада отказалась принять этот проект закона — за него проголосовало лишь 212 депутатов. В то же время минимально необходимым числом в 226 голосов парламент согласился направить документ на повторное второе чтение.

Таким образом, спустя неделю Украина в очередной раз перевела стрелки на летнее время — на один час вперед, а в октябре — снова на час назад.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, подразумевая желание избежать коллизии вокруг необходимости возврата к этому времени, о которой буквально в документе не говорится.

Однако этот проект закона был снова внесен в повестку дня Рады лишь 15 февраля 2022 года и так и не был рассмотрен до сих пор. Рабочая неделя 21-25 марта, согласно расписанию на сайте парламента, не является пленарной. Предусмотрено, что депутаты должны работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а не рассматривать проекты законодательных актов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов