Україна 27 березня має намір перейти на літній час

Україна 27 березня переведе стрілки годинників на годину вперед, якщо Верховна Рада до цієї дати не збереться на позачергове засідання для ухвалення закону про обчислення часу в країні.

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Зазначимо, що згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року, яка досі регулює це питання, країна переходить на літній час щороку в останню неділю березня о 3:00 (з переведенням годинників на 4:00), а назад на зимовий час – в останню неділю жовтня о 4:00.

При цьому ще в жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинників та встановлення в Україні єдиного часу.

В якості нього пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні.

Проте 19 березня 2021 року Рада відмовилася ухвалити цей проєкт закону — за нього проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився направити документ на повторне друге читання.

Таким чином, через тиждень Україна вкотре перевела стрілки на літній час — на годину вперед, а в жовтні — знову на годину назад.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, про яку буквально у документі не йдеться.

Проте цей проєкт закону було знову внесено до порядку денного Ради лише 15 лютого 2022 року і так і не було розглянуто досі. Робочий тиждень 21-25 березня, згідно з розкладом на сайті парламенту, не є пленарним. Передбачено, що депутати мають працювати у комітетах, комісіях, фракціях та групах, а не розглядати проєкти законодавчих актів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com