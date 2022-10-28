Украина 30 октября перейдет на зимнее время

30 октября в 4 утра по киевскому времени в Украине отменяется действие летнего времени, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час назад.

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Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа стрелка часов переводится на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4 часа - на 1 час назад.

Как указывают в Министерстве экономики, время, действующее в Украине зимой, является естественным для ее территории и соответствует ее географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток.

"Введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском союзе действует Директива 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о переходе на летнее время, согласно которой в странах-членах ЕС введен на их территориях порядок исчисления времени: переход на летнее время с конца марта и на зимнее в конце октября", - напоминают в ведомстве.

Напомним, что еще в октябре 2020 года нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установление в Украине единого времени.

В качестве него предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

Однако Рада ни до последнего воскресенья марта 2021 года, ни в период зимнего времени 2021/2022 годов так и не рассмотрела этот документ снова, из-за чего сейчас в Украине остается действующим привычный порядок перевода часов.

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