Україна 30 жовтня перейде на зимовий час

30 жовтня о 4 годині ранку за київським часом в Україні скасовується дія літнього часу, через що годинники треба буде перевести на 1 годину назад.

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Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

Як вказують у Міністерстві економіки, час, чинний в Україні взимку, є природним для її території та відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.

"Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського парламенту і Ради від 19 січня 2001 року про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня і на зимовий в кінці жовтня", - нагадують у відомстві.

Нагадаємо при цьому, що ще в жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинників та встановлення в Україні єдиного часу.

В якості нього пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 3 березня 2021 року законопроєкт був прийнятий у першому читанні.

Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за е проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

Однак Рада ані до останньої неділі березня 2021 року, ані в період зимового часу 2021/2022 років так і не розглянула цей документ знову, через що наразі в Україні залишається чинним звичний порядок переведення годинників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com