Украина эвакуировала из Судана еще группу граждан, операция продолжается – МИД

Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане. Так, 26 апреля удалось эвакуировать еще группу граждан.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, за 24-26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан:

83 украинца и 4 суданца - членов их семей, а также 51 иностранца (граждан Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на Родину. Ожидается, что они 26 апреля прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.

Вторую группу из 5 украинцев удалось утром 26 апреля вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности.

Еще 3 гражданина были эвакуированы в координации с правительством Германии.

"В целом, благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции, Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что МИД продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью и принимать меры для обеспечения безопасности граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться, МИД и посольство Украины в Египте окажет им максимальное содействие.

"Ни одного украинца в Судане не оставим на произвол судьбы", - добавил спикер внешнеполитического ведомства.

Напомним, 15 апреля начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Известно, что в аэропорту столицы страны Хартума в результате боевых действий сгорел в первый же день конфликта самолет украинской авиакомпании SkyUp.