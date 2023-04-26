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Україна евакуювала з Судану ще групу громадян, операція продовжується – МЗС
Міністерство закордонних справ України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Так, 26 квітня вдалося евакуювати ще групу громадян.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, за 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:
- 83 українців та 4 суданців - членів їхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 виявили бажання повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони 26 квітня прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України.
- Іншу групу із 5 українців вдалося 26 квітня вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці.
- Іще 3 громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини.
"Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина", - зазначив Ніколенко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він наголосив, що МЗС продовжує моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля забезпечення безпеки громадян в Судані. У разі їхнього бажання евакуюватися, МЗС та посольство України в Єгипті надасть їм максимальне сприяння.
"Жодного українця в Судані не залишимо напризволяще", - додав речник зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, 15 квітня розпочався збройний конфлікт між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування. Відомо, що в аеропорту столиці країни Хартума внаслідок бойових дій згорів у перший же день конфлікту літак української авіакомпанії SkyUp.