Україна евакуювала з Судану ще групу громадян, операція продовжується – МЗС

Міністерство закордонних справ України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Так, 26 квітня вдалося евакуювати ще групу громадян.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, за 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:

83 українців та 4 суданців - членів їхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 виявили бажання повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони 26 квітня прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України.

Іншу групу із 5 українців вдалося 26 квітня вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці.

Іще 3 громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини.

"Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина", - зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС продовжує моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля забезпечення безпеки громадян в Судані. У разі їхнього бажання евакуюватися, МЗС та посольство України в Єгипті надасть їм максимальне сприяння.

"Жодного українця в Судані не залишимо напризволяще", - додав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 15 квітня розпочався збройний конфлікт між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування. Відомо, що в аеропорту столиці країни Хартума внаслідок бойових дій згорів у перший же день конфлікту літак української авіакомпанії SkyUp.