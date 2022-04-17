Украинские полярники сменили в Антарктиде польскую экспедицию (ФОТО)

Украинский научно-исследовательский ледокол “Ноосфера” вместо российского судна сменил сотрудников на польской антарктической станции "Арцтовский".

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Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины, по киевскому времени пересменка произошла сегодня ночью.

По информации МОН, в конце марта по дороге из Чили на украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" украинский ледокол уже доставил на "Арцтовский" несколько грузов.

На обратном пути "Ноосфера" приняла на борт участников польской антарктической экспедиции, которых вместе с украинскими полярниками доставит в чилийский порт "Пунта-Аренас".

"Буквально через неделю после начала войны нас спросили польские коллеги, не согласится ли новый украинский ледокол обслуживать их антарктическую станцию. До этого они зафрахтовали российское судно, но после вероломного вторжения россиян в Украину больше не хотят тратить на них ни копейки. Поляки тоже отправили "русский корабль" в известном направлении", – рассказал директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

Он отметил, что Центр согласился с этим предложением, так как оно позволит расширить сотрудничество между Украиной и Польшей.

"Благодаря польской антарктической программе мы смогли доставить на “Вернадский” полярников 27-й украинской антарктической экспедиции. Да и расположена их антарктическая станция "Арцтовский" на пути от нашего "Вернадского" к Чили удобно – на острове Кинг-Джордж, который обычно является промежуточным пунктом для судов перед выходом в самый бурный в мире пролив Дрейка", – пояснил глава НАНЦ.

В МОН отмечают, что пока польские коллеги загружались на "Ноосферу", украинские биологи, которые возвращаются домой после работы на "Вернадском", отобрали образцы почв и растений на острове Кинг-Джордж, чтобы сравнить их с собранными в районе "Вернадского".

Польская антарктическая станция "Арцтовский" была открыта 26 февраля 1977 года и названа в честь польского геолога и геофизика, профессора Львовского университета Генрика Арцтовского.

Станция подчинена Институту биохимии и биофизики Польской академии наук и является круглогодичным научным центром, где проводят океанографические, геологические, метеорологические, биологические, экологические и другие исследования.

В настоящее время на "Арцтовском" работает 46-я экспедиция. Как и украинская, она имеет два отряда: годовой и сезонный. Годовая команда меняется во время антарктической весны (когда у нас осень), а сезон работает с конца антарктической весны до начала антарктической осени.

По информации МОН, в свое время, когда на "Вернадский" не допускали женщин, именно на "Арцтовском" работала одна из первых украинских ученых-полярниц, доктор биологических наук Ирина Козерецкая, ныне заместитель директора НАНЦ по науке.

Напомним, 28 января Украина отправила впервые за 20 лет флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" – в свой первый рейс в Антарктиду.

Таким образом, украинские ученые возобновили в Антарктиде геологические исследования, которые были прерваны на 20 лет.

"Ноосфера" оснащена суперсовременной системой динамического позиционирования. Ранее украинские моряки обучались управлению такой системой за рубежом.

Ранее сообщалось, что Национальный антарктический научный центр и учреждение "Исследование и инновации" Великобритании, куда входит Британская антарктическая служба, 19 августа 2021 года подписали акт о покупке Украиной ледокола RRS James Clark Ross.