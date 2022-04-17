Українські полярники змінили в Антарктиді польську експедицію (ФОТО)

Український науково-дослідний криголам “Ноосфера” замість російського судна змінив співробітників на польській антарктичній станції "Арцтовський".

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Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН) України, за київським часом зміна сталася сьогодні вночі.

За інформацією МОН, наприкінці березня дорогою з Чилі на українську станцію "Академік Вернадський" український криголам уже доставив на "Арцтовський" кілька вантажів.

На зворотному шляху "Ноосфера" прийняла на борт учасників польської антарктичної експедиції, яких разом з українськими полярниками доставить до чилійського порту "Пунта-Аренас".

"Буквально через тиждень після початку війни нас запитали польські колеги, чи не погодиться новий український криголам обслуговувати їхню антарктичну станцію. До цього вони зафрахтували російське судно, але після віроломного вторгнення росіян в Україну більше не хочуть витрачати на них жодної копійки. Поляки теж відправили "російський корабель" у відомому напрямку", - розповів директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євгеній Дикий.

Він зазначив, що Центр погодився з цією пропозицією, оскільки вона дозволить розширити співпрацю між Україною та Польщею.

"Завдяки польській антарктичній програмі ми змогли доставити на “Вернадський” полярників 27-ї української антарктичної експедиції. Та й розташована їхня антарктична станція "Арцтовський" на шляху від нашого "Вернадського" до Чилі зручно – на острові Кінг-Джордж, який зазвичай є проміжним. пунктом для суден перед виходом у найбурхливішу у світі протоку Дрейка", – пояснив голова НАНЦ.

У МОН зазначають, що поки що польські колеги завантажувалися на "Ноосферу", українські біологи, які повертаються додому після роботи на Вернадському, відібрали зразки ґрунтів та рослин на острові Кінг-Джордж, щоб порівняти їх із зібраними в районі Вернадського.

Польська антарктична станція "Арцтовський" була відкрита 26 лютого 1977 року та названа на честь польського геолога та геофізика, професора Львівського університету Генріка Арцтовського.

Станція підпорядкована Інституту біохімії та біофізики Польської академії наук і є цілорічний науковий центр, де проводять океанографічні, геологічні, метеорологічні, біологічні, екологічні та інші дослідження.

Зараз на "Арцтівському" працює 46-та експедиція. Як і українська, вона має два загони: річний та сезонний. Річна команда змінюється під час антарктичної весни (коли ми осінь), а сезон працює з кінця антарктичної весни до початку антарктичної осені.

За інформацією МОН, свого часу, коли на "Вернадському" не допускали жінок, саме на "Арцтовському" працювала одна з перших українських вчених-полярниць, доктор біологічних наук Ірина Козерецька, нині заступник директора НАНЦ з науки.

Нагадаємо, 28 січня Україна відправила вперше за 20 років флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" – у свій перший рейс до Антарктиди.

Таким чином, українські вчені відновили в Антарктиді геологічні дослідження, перервані на 20 років.

"Ноосфера" має суперсучасну систему динамічного позиціювання. Раніше українські моряки навчалися керувати такою системою за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Національний антарктичний науковий центр та установа "Дослідження та інновації" Великобританії, куди входить Британська антарктична служба, 19 серпня 2021 року підписали акт про купівлю Україною криголама RRS James Clark Ross.