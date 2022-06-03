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Общество
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"Укрпочта" продаст на eBay 100 тысяч почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!"

"Укрпочта" продаст на eBay 100 тысяч почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!"
Стоимость почтового набора составляет около 49,95 долларов

В своем онлайн-магазине на eBay "Укрпочта"  планирует продать 100 000 почтовых наборов "Русский военный корабель… ВСЕ!", каждый из которых содержит тематический марковый лист номиналом F или W, конверт и карту. Стоимость почтового набора составляет около 49,95 долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"В своем онлайн-магазине на eBay, который "Укрпочта" запустила 25 мая, компания планирует продать 100 тыс. почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!", каждый из которых содержит тематический марочный лист номиналом F или W, конверт и карточку. Прежде всего эти наборы рассчитаны на иностранцев, которые из-за высокой популярности марок с кораблем хотят приобрести себе памятный символ", - говорится в сообщении.

В  "Укрпочте" отметили, что кроме почтовых наборов, в онлайн-магазине можно приобрести брендированные футболки, свитшоты, а также кепки с изображением легендарной почтовой марки.

Отмечается, что стоимость почтового набора "Русский военный корабль ... ВСЕ!" -  49,95 доллара (примерно 1 тысяча 500 гривень) и кроме стоимости самой продукции охватывает расходы на доставку и благотворительный взнос в размере 5 долларов.

"Сумма собранных таким образом благотворительных средств будет перечислена на счет "Укрпочты" в благотворительном фонде KSE Foundation и впоследствии направлена на одну из благотворительных инициатив: организации логистики гуманитарных грузов, закупку гуманитарной помощи или восстановление учреждений образования (школ и детских садов)", - говорится в сообщении.

Отметим, по просьбам украинцев национальный почтовый оператор создал список всех отделений "Укрпочты", где можно купить марку "Русский военный корабль… Все". Там же указали количество оставшихся марок в каждом отделении.

Автор:
Светлана Манько