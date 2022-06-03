"Укрпочта" продаст на eBay 100 тысяч почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!"

В своем онлайн-магазине на eBay "Укрпочта" планирует продать 100 000 почтовых наборов "Русский военный корабель… ВСЕ!", каждый из которых содержит тематический марковый лист номиналом F или W, конверт и карту. Стоимость почтового набора составляет около 49,95 долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"В своем онлайн-магазине на eBay, который "Укрпочта" запустила 25 мая, компания планирует продать 100 тыс. почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!", каждый из которых содержит тематический марочный лист номиналом F или W, конверт и карточку. Прежде всего эти наборы рассчитаны на иностранцев, которые из-за высокой популярности марок с кораблем хотят приобрести себе памятный символ", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" отметили, что кроме почтовых наборов, в онлайн-магазине можно приобрести брендированные футболки, свитшоты, а также кепки с изображением легендарной почтовой марки.

Отмечается, что стоимость почтового набора "Русский военный корабль ... ВСЕ!" - 49,95 доллара (примерно 1 тысяча 500 гривень) и кроме стоимости самой продукции охватывает расходы на доставку и благотворительный взнос в размере 5 долларов.

"Сумма собранных таким образом благотворительных средств будет перечислена на счет "Укрпочты" в благотворительном фонде KSE Foundation и впоследствии направлена на одну из благотворительных инициатив: организации логистики гуманитарных грузов, закупку гуманитарной помощи или восстановление учреждений образования (школ и детских садов)", - говорится в сообщении.

Отметим, по просьбам украинцев национальный почтовый оператор создал список всех отделений "Укрпочты", где можно купить марку "Русский военный корабль… Все". Там же указали количество оставшихся марок в каждом отделении.