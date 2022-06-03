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"Укрпошта" продасть на eBay 100 тисяч поштових наборів "Російський військовий корабель... ВСЬО"!"
У своєму онлайн-магазині на eBay "Укрпошта" планує продати 100 000 поштових наборів "Російський військовий корабль… ВСЬО!", кожен з яких містить тематичний марковий лист, конверт та карту. Вартість поштового набору складає близько 49,95 дол.
Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".
"У своєму онлайн-магазині на eBay, який "Укрпошта" запустила 25 травня, компанія планує продати 100 тис. поштових наборів "Російський військовий корабель... ВСЬО!", кожен з яких містить тематичний марочний лист номіналом F або W, конверт та карту. Насамперед ці набори розраховані на іноземців, які через високу популярність марок з кораблем хочуть придбати собі пам'ятний символ", - йдеться в повідомленні.
В "Укрпошті" зазначили, що, крім поштових наборів, в онлайн-магазині можна придбати брендовані футболки, світшоти, а також кепки із зображенням легендарної поштової марки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що вартість поштового набору "Російський військовий корабель... ВСЬО!" - 49,95 долара (приблизно 1 тисяча 500 гривень) та крім вартості самої продукції охоплює витрати на доставку та благодійний внесок у розмірі 5 доларів.
"Сума зібраних таким чином благодійних коштів буде перерахована на рахунок "Укрпошти" у благодійному фонді KSE Foundation і згодом спрямована на одну з благодійних ініціатив: організацію логістики гуманітарних вантажів, закупівлю гуманітарної допомоги або відновлення закладів освіти (шкіл та дитячих садків)", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.
Зазначимо, на прохання українців національний поштовий оператор створив список усіх відділень "Укрпошти", де можна купити марку "Російський військовий корабель… ВСЬО". Там же вказали кількість марок, що залишилися в кожному відділенні.