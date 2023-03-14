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В Балаклее поймали руководителя оккупационного хлебоприемного предприятия
Полиция сообщила о подозрении в коллаборационизме мужчине, который во время оккупации части Харьковской области был "исполняющим обязанности директора" ООО "Балаклейское хлебоприемное предприятие". Об этом сообщают областные управление полиции и прокуратура.
Отмечается, что 56-летний житель села Вербовка Балаклейской общины, находясь на оккупированной территории, в начале августа 2022 года с целью получения прибыли и ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с оккупационной администрацией государства-агрессора добровольно занял эту должность.
Во время управления предприятием он проводил совещания с работниками, давал указания по деятельности предприятия и участвовал в совещаниях оккупационной администрации Балаклеи.
Кроме того, "руководитель" предприятия заключал так называемые договоры "складского хранения зерна", согласно которым принимал на хранение от других лиц сельскохозяйственную продукцию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
10 марта следователи отдела полиции №1 Изюмского райуправления полиции (Балаклея) при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры и оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (ведение хоздеятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти на оккупированной территории).
Напомним также, что в начале марта сообщалось о передаче в суд дела против жителя Балаклеи, который во время ее захвата российскими войсками сначала возглавлял оккупационную полицию, а затем и "территориальный отдел военно-гражданской администрации".
В конце января же было сообщено о подозрении по той же части 4 статьи 111-1 руководителю районного отделения по распределению электроэнергии компании "Харьковоблэнерго", который отвечал за электроснабжение Балаклеи во время оккупации.