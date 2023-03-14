В Балаклее поймали руководителя оккупационного хлебоприемного предприятия

Полиция сообщила о подозрении в коллаборационизме мужчине, который во время оккупации части Харьковской области был "исполняющим обязанности директора" ООО "Балаклейское хлебоприемное предприятие". Об этом сообщают областные управление полиции и прокуратура.

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Отмечается, что 56-летний житель села Вербовка Балаклейской общины, находясь на оккупированной территории, в начале августа 2022 года с целью получения прибыли и ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с оккупационной администрацией государства-агрессора добровольно занял эту должность.

Во время управления предприятием он проводил совещания с работниками, давал указания по деятельности предприятия и участвовал в совещаниях оккупационной администрации Балаклеи.

Кроме того, "руководитель" предприятия заключал так называемые договоры "складского хранения зерна", согласно которым принимал на хранение от других лиц сельскохозяйственную продукцию.

Фото: ГУНП в Харьковской области

10 марта следователи отдела полиции №1 Изюмского райуправления полиции (Балаклея) при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры и оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (ведение хоздеятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти на оккупированной территории).

Напомним также, что в начале марта сообщалось о передаче в суд дела против жителя Балаклеи, который во время ее захвата российскими войсками сначала возглавлял оккупационную полицию, а затем и "территориальный отдел военно-гражданской администрации".

В конце января же было сообщено о подозрении по той же части 4 статьи 111-1 руководителю районного отделения по распределению электроэнергии компании "Харьковоблэнерго", который отвечал за электроснабжение Балаклеи во время оккупации.