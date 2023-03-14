В Балаклії піймали керівника окупаційного хлібоприймального підприємства

Поліція повідомила про підозру в колабораціонізмі чоловіку, що під час окупації частини Харківської області був "виконуючим обов'язки директора" ТОВ "Балаклійське хлібоприймальне підприємство". Про це повідомляють обласні управління поліції та прокуратура.

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Зазначається, що 56-річний мешканець села Вербівка Балаклійської громади, перебуваючи на окупованій території, на початку серпня 2022 року з метою отримання прибутку та провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора добровільно обійняв згадану посаду.

Під час керування підприємством він проводив наради з працівниками, давав вказівки щодо діяльності підприємства та брав участь у нарадах окупаційної адміністрації Балаклії.

Крім того, "очільник" підприємства укладав так звані договори "складського зберігання зерна", відповідно до яких приймав на зберігання від інших осіб сільськогосподарську продукцію.

Фото: ГУНП в Харківській області

10 березня слідчі відділу поліції №1 Ізюмського райуправління поліції (Балаклія) під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та оперативним супроводом Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на окупованій території).

Нагадаємо також, що на початку березня повідомлялося про передачу до суду справи проти мешканця Балаклії, який під час її захоплення російськими військами спершу очолював окупаційну поліцію, а згодом і "територіальний відділ військово-цивільної адміністрації".

Наприкінці січня ж було повідомлено про підозру за тією ж частиною 4 статті 111-1 керівнику районного відділення з розподілу електроенергії компанії "Харківобленерго", який відповідав за електроживлення Балаклії під час окупації.