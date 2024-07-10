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В Буче открыли водопроводное сооружение, восстановленное при поддержке ЕИБ
В городе Буча Киевской области завершен проект восстановления и модернизации системы водоснабжения. Около 9000 жителей города теперь имеют доступ к качественной питьевой воде благодаря обновленной площадке водопроводных сооружений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, этот проект является частью большей Программы восстановления Украины, в рамках которой ЕИБ предоставил ссуду в размере 340 миллионов евро. В настоящее время в процессе реализации находятся еще 157 подпроектов в разных регионах страны, направленных на восстановление и модернизацию социальной инфраструктуры.
Стоимость проекта составила около 100 000 евро и является одним из 15 проектов социальной инфраструктуры, финансируемых ЕИБ в Буче.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
И.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков отметил, что этот проект является важным шагом в восстановлении и укреплении коммунальной инфраструктуры Украины. Он подчеркнул значимость сотрудничества с партнерами из ЕС для обеспечения общинам по всей Украине доступа к базовым услугам и лучшему качеству жизни.
Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская подчеркнула непреклонность поддержки Украины со стороны ЕС и важность повышения качества жизни через восстановление критической инфраструктуры.
На объекте установлена новая станция обезжелезивания, обеспечивающая чистую и безопасную питьевую воду для жителей.
Добавим, в ближайшее время Украина сможет привлечь 100 млн евро для поддержки общин, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) было подписано на Международной конференции по восстановлению Украины и находится в процессе ратификации.
Также Украина подписала с ЕИБ меморандум, согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых проектов в секторах энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановление жилья, а также на инициативы, способствующие экономическому восстановлению и поддержке украинского бизнеса.